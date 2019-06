Servizio straordinario nel territorio di competenza dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro, denunciato un 31 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nuoro, 7 Giu 2019 – Nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, continua senza sosta l’azione di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, finalizzati alla sicurezza ed al rispetto della legalità.

Nell’ultimo periodo, sono stati ulteriormente intensificati i controlli intorno alle scuole e con l’inizio della stagione estiva nelle zone balneari, rafforzando la presenza di personale dell’Arma in alcune specifiche zone della provincia di Nuoro, anche con l’impiego di reparti provenienti da altri comandi. In questo contesto sono state svolte una serie di perquisizioni e rastrellamenti che hanno interessato la Baronia.

Infatti, quest’oggi, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ottana e di Siniscola e del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, con l’impiego di una unità cinofila, durante una serie di perquisizioni nel centro abitato di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del paese trovato in possesso di 400 grammi di Marijuana ed alcuni grammi di cocaina oltre a strumenti e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il tutto era nascosto all’interno dell’abitazione del giovane.

Quindi ora l’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.