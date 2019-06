Graziano Mesina scarcerato per decorrenza termini: era in carcere dal 2019 e in appello condannato a 30 anni di reclusione per traffico internazionale di droga.

Nuoro, 7 Giu 2019 – Graziano Mesina, torna in libertà dopo la dura condanna inflittagli dalla Corte d’Appelo di Cagliari, in attesa della sentenza di terzo grado.

L’ex primula rossa del banditismo sardo era recluso nel carcere nuorese di “Bad’e Carros” per traffico internazionale di droga e questa mattina la decisione a lui favorevole che lo ha rimesso in libertà: infatti è stato scarcerato per decorrenza dei termini

Le motivazioni della sentenza d’appello non sono ancora state depositate, facendo dunque decadere la misura cautelare.

Grazianeddu era stato arrestato 6 anni fa perché ritenuto a capo dell’organizzazione, Mesina era stato poi condannato a 30 anni nel processo d’appello svoltosi a Cagliari nel 2018.

Inoltre a Graziano Mesina, con l’arresto nel 2016, ha visto revocata la grazia ricevuta dal Presidente della Repubblica.