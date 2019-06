Giovani pregiudicati fuggono ai carabinieri: fermati nel centro del quartiere di Pirri e arrestati per detenzione di stupefacenti e resistenza a P.U.

Cagliari, 7 Giu 2019 – Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato due pregiudicati, rispettivamente di 38 e 30 anni, cagliaritani,

Intorno alle 03:00, i militari impegnati in un ordinario servizio di pattuglia, hanno notato una Citroen C3 nei pressi di Santa Maria Goretti con a bordo i due giovani. Quindi il personale dell’Arma volendo procedere ad un loro controllo, in quanto con atteggiamenti particolarmente sospetti, ha intimato l’alt al conducente che però ha accelerato, fuggito ma è stato raggiunto nelle vie del quartiere di Pirri, dove con l’aiuto di altre pattuglie l’auto è stata fermata e, gli arrestati, una volta raggiunti sono stati perquisiti e trovati in possesso di circa 10 grammi di marijuana e cocaina, nonché alcune centinaia di euro in banconote.

Durante l’attività di perquisizione i due hanno ripetutamente oltraggiato e minacciato i carabinieri, opponendo una ferrea resistenza all’arresto. Inoltre, il conducente risultava sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, pertanto il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Infine, i due giovani sono stati portato nella caserma di via Nuoro da dove, questa mattina stessa, sono stati portati davanti al giudice unico che li ha processati con il rito della direttissima.