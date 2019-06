A Pavone Canavese nel torinese tabaccaio uccide un ladro: indagato per eccesso di legittima difesa

Torino, 7 Giu 2019 – Furto con sparatoria, nella notte, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l’assalto ad una tabaccheria: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi.

Il commerciante è ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. A quanto si apprende, il ladro non sarebbe stato armato ma in possesso di un palanchino di ferro che è stato rinvenuto sul posto. Il commerciante potrebbe tuttavia beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 3 in via Torino. Sarebbero stati sparati sette colpi. La vittima è un 23enne originario della Moldavia. I due complici sono riusciti a fuggire. Indaga la polizia.