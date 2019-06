“Prove tecniche di sostituzione etnica: la Sardegna non può essere ridotta a un ufficio di collocamento padano”, dichiarazione della consigliera regionale Desiré Manca (M5S).

Cagliari, 6 Giu 2019 – La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desiré Manca, in una nota scrive: “Dopo una campagna elettorale spesa a tranquillizzare gli elettori sardi sul fatto che la Lega non aveva intenzione di colonizzare le cariche più importanti apprendiamo da notizie di stampa che i capi di gabinetto degli assessorati della Lega arrivano dalla Lombardia o hanno natali padani. Tre su tre. Come possiamo motivare oggi una tale scelta? Una tale inversione di rotta rispetto a quanto dichiarato? Evidentemente per il Presidente Solinas e il coordinatore Zoffili non ci sono sardi all’altezza del ruolo. Oppure le intenzioni erano diverse sin dal principio?”

È amaro oltremisura stavolta – aggiunge la capogruppo del M5S – il “colonialismo lombardo che pare prendere forma in queste ore”.

“Apprendiamo oggi, ancora una volta con stupore, dispiacere, e persino imbarazzo, che il Capo di gabinetto del responsabile dei Trasporti sarà Luca Erba, comasco paracadutato in Sardegna e candidato non eletto alle elezioni regionali nella circoscrizione Oristano. Ma non basta: agli Affari generali lo stesso ruolo verrà ricoperto da Alessio Zanzottera, commissario della Lega a Corbetta, nato a santo Stefano Ticino, nell’hinterland milanese. E pare che arrivi dalla Lombardia anche il capo di gabinetto dell’assessorato alla Sanità.”

“Ma finirà qui? Domanda più che lecita date le soprese riservateci dal Presidente Solinas e dalla sua Giunta fino a oggi. In questo momento di profondo disagio – conclude il comunicato – la nostra preoccupazione non può che crescere esponenzialmente. Speriamo quantomeno in un sussulto di dignità dei colleghi consiglieri eletti in maggioranza e dei loro elettori perché la Sardegna non venga ridotta ad un ufficio di collocamento padano”. Red