La Star della Musica Latina, Luis Fonsi, sul palco della Forte Arena il 15 Agosto 2019

Santa Margherita di Pula (Nu), 5 Giu 2019 – È un evento imperdibile per gli amanti della musica latina, il concerto dal vivo di Luis Fonsi alla Forte Arena, il teatro sotto le stelle del Forte Village, il 15 agosto 2019. È

Per ben cinque volte vincitore del Grammy® latino, compositore, musicista e produttore dal Porto Rico, Luis Fonsi è uno personaggi dei più importanti della sua generazione nel panorama della musica latina, meglio conosciuto come “The Voice of Pop”, con oltre 20 anni di carriera alle spalle.

Sin dalla sua uscita nel gennaio 2017, il suo successo mondiale “Despacito” detiene il record per il maggior numero di settimane trascorse in cima alle classifiche Billboard 100. È, inoltre, il video più visto nella storia di YouTube, con oltre 6,2 miliardi di visualizzazioni. La clip ha anche vinto un Grammy Latino per il miglior video musicale, oltre ad altri importanti riconoscimenti.

Il suo nono ed ultimo album in studio “Vida”, che comprende, tra gli altri, successi internazionali come “Despacito” ft. Daddy Yankee e Justin Bieber, “Échame La Culpa” ft. Demi Lovato, “Calypso” ft. Stefflon Don, e “Imposible” con Ozuna, è diventato l’unico album latino ad aver ottenuto dall’ente statunitense RIAA 22 Dischi di Diamante, 50 di Platino e diversi dischi d’oro in soli tre mesi nel 2019.

Il suo innegabile e unico talento, così come i suoi numerosi successi radiofonici, arriveranno nell’incantevole cornice della Forte Arena con una performance indimenticabile il 15 Agosto 2019.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di Giovedì 06 Giugno 2019 nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Com