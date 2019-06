Cambia il traffico sull’Asse Mediano all’altezza di via Dei Conversi: dal 7 giugno al 12 luglio il viadotto sarà interessato da un intervento di manutenzione

Cagliari, 5 Giu 2019 – Per lavori di manutenzione dell’impalcato del ponte sovrastante, dal 7 giugno al 12 luglio 2019 lo svincolo presente nella via Dei Conversi e che consente l’ingresso e l’uscita dall’ASM (Asse Mediano di Scorrimento) sarà interessato da modifiche al traffico veicolare.

Ecco le prescrizioni dell’ordinanza n. 1147/2019 (link più sotto) a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture e Reti : Divieto di transito nelle due bretelle esterne; Riapertura alla circolazione delle bretelle interne dello svincolo che consentono il collegamento tra l’Ams e la via Dei Conversi, in entrambe le direzioni (via Dei Conversi – A.m..s. direzione Sassari, e A.m.s. direzione via Dei Conversi). Com

