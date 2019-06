Sport e Benessere – Esercizi per i bicipiti: errori, curiosità e suggerimenti – Rubrica a cura del Dottor Andrea Melis.

Cagliari, 4 Giu 2019 – Ho deciso di scrivere quest’articolo, questa settimana, in virtù di quello che sto osservando relativamente agli esercizi relativi a quella parte delle braccia che a noi maschietti piace tanto, cioè i Bicipiti.

Continuo a vedere purtroppo persone che in palestra utilizzano bilancieri dritti al posto di quelli sagomati o persone che utilizzano la Panca Scott al post di esercizi come il Preacher Curl su panca a 30° o ancora persone che basculano vistosamente quando flettono i gomiti per sollevare il peso che evidentemente in quel momento è eccessivo per le loro possibilità.

L’utilizzo del bilanciere sagomato lo consiglio per evitare, utilizzando quello dritto, fastidi di natura articolare durante il movimento di flesso-estensione perché la natura stessa dell’attrezzo non rispetta la naturalezza del gesto costringendo le nostre braccia a forzature e compensi come mostrato nelle due figure in basso.

Nella prima figura in presenza di una presa larga non viene rispettata la dinamica di flesso-estensione, infatti per struttura anatomica il decorso naturale dell’ulna non viene espresso.

In presenza di una presa stretta avviene l’esatto contrario, cioè un mancato rispetto dell’articolazione dell’ulna in estensione.

Lungi da me l’idea di fare la caccia alle streghe, tuttavia la mancata osservazione della correttezza della tecnica o dell’attrezzo più idoneo a lungo andare può portare a fastidiose epitrocleiti o epicondiliti.

Il gomito ha delle caratteristiche specifiche che vanno considerate per evitare tutto ciò, ha infatti un valgismo di 18° in estensione e uno verticale in flessione.

Il bilanciere sagomato per sua struttura consente un movimento più armonico e rispettoso quando andiamo ad allenare i nostri beneamati bicipiti, sia con una presa più stretta che con una presa più larga.

Per quanto concerne la Panca Scott il discorso è analogo.

La struttura dell’attrezzo vincola i gomiti dando origine ad un movimento innaturale e poco fisiologico, inoltre molto spesso si scorgono dei compensi tipo le spalle protratte in presenza di un carico non idoneo.

Molto meglio come esercizio il Preacher Curl, i gomiti sono svincolati e l’esercizio con tecnica corretta ci permette di allenare i Bicipiti in tutta tranquillità.

L’ultimo punto che prendo è quello relativo alla cosiddetta basculata, un cheat che corrisponde ad una estensione o in casi peggiori iperestensione del Rachide per completare la flessione del gomito durante l’esecuzione del Curl con manubri o bilanciere.

È meglio utilizzare meno peso rispettando la tecnica che servirsi di sovraccarichi oltre la nostra portata andando ad eseguire movimenti che possono portarci ad infortuni.

Bibliografia di riferimento/Immagini: Project Exercise Vol. 1 pag. 306-313. A.M.