Sblocca-cantieri. L’appello di Conte e poi l’accordo tra M5s e Lega

Roma, 4 Giu 2019 – “Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto sblocca cantieri”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo al Senato di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli. “Al contempo, sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari. Saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato”.

Prima dell’accordo, nel corso della giornata, braccio di ferro sull’emendamento della Lega sullo sblocca cantieri. “Voglio le norme Ue, non quelle del Burundi”, aveva sbottato Matteo Salvini. E Toninelli avanzava il sospetto che la Lega volesse usare il provvedimento come pretesto per la crisi.

“Il super-emendamento rischia di creare il caos”: così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilaterale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l’inquinamento dell’aria in merito all’emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. “Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando”.

“Con gli amici della Lega ci abbiamo lavorato per mesi, raccogliendo tutte le istanze del mondo dei portatori interesse- osserva il presidente del Consiglio -. Da 30 anni faccio il giurista e questo super-emendamento non l’ho capito, dal punto di vista tecnico rischia di creare il caos normativo. So che in sostanza, volendo congelare l’attuale Codice degli Appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato, quindi davvero ci avviamo a un caos”.

“La risolviamo oggi. A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine. Siamo persone ragionevoli. Quindi conto che entro oggi si chiuda l’accordo perché nello sblocca cantieri ci sono i soldi per i Comuni, i soldi per i terremotati, c’è libertà di azione per le imprese”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini a Castelfranco Emilia, nel Modenese, in una visita a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ci sarebbe stata una telefonata descritta “lunga e cordiale”.

Il presidente del Consiglio – secondo fonti di Palazzo Chigi – ha valutato “positivamente il fatto che dopo la sua conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il ritorno al dialogo è una buona premessa – proprio come auspicato ieri nel discorso del premier – per procedere nella giusta direzione”.