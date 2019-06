Mater Olbia: Assessore Sanità Regione Sardegna Mario Nieddu: nessuna contraddizione, felice dei progressi fatti

Cagliari, 4 Giu 2019 – “Sul Mater Olbia non ci sono smentite, né contraddizioni in nessun termine. Tantomeno da parte della maggioranza” così interviene l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in merito a quanto riportato dai media a seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione Sanità nella giornata di ieri. “Nel corso della mia audizione in Commissione il 21 maggio – spiega Nieddu – ho riportato quanto rilevato durante la mia visita al nuovo ospedale il 15 aprile. Sull’alto livello della dotazione tecnologica della struttura mi ero già espresso subito dopo la visita; considerazioni che ho confermato e che qualcuno ha forzatamente voluto considerare inconciliabili con lo stato generale di una struttura che, al tempo, mostrava numerose aree ancora in fase di costruzione, nonché reparti e sale prive di arredi”.

Il 15 aprile, – conclude la nota dell'assessorato – con l'assessore Nieddu, avevano partecipato alla vista del Mater Olbia anche l'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino, i consiglieri regionali, Piero Maieli e Giovanni Satta, nonché il deputato e membro della Commissione Sanità della Camera, Guido De Martini. "A distanza di un mese e mezzo da quella visita – conclude l'assessore della Sanità – non posso che essere felice del fatto che i lavori stiano procedendo con celerità e che la Commissione presieduta dall'onorevole Gallus abbia trovato una situazione, evidentemente, molto migliorata rispetto ad aprile".