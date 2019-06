Domani a Nuoro 205ma festa dell’Arma dei Carabinieri.

Nuoro, 4 Giu 2019 – Avrà luogo domani, martedì 5 giugno 2019, presso il Comando Provinciale di Nuoro, in via Sant’Onofrio, la celebrazione per il 205° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento è alle ore 10:30 con lo schieramento del Reparto di Formazione, composto da militari in grandi uniforme nonché da una rappresentanza di militari di vari reparti, seguito dalla solenne cerimonia dell’Alza Bandiera e infine dalla consegna di ricompense ai militari particolarmente distintisi nell’attività di servizio.

Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili, religiose e militari, soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, rappresentanze delle varie associazioni combattentistiche e il gonfalone della Città di Nuoro e due classi di bambini della scuola elementare Ferdinando Podda. Com