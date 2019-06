Cagliari, 4 Giu 2019 – È stato pubblicato il bando per la concessione in uso di palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il 28 giugno 2019.

Avviso e modulistica sono scaricabili dal link www.comune.cagliari.it