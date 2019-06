Avvenimenti Comune di Cagliari – Domani presentazione degli Europei di pallavolo sordi

Cagliari, 4 Giu 2019 – Domani alle ore 16, nella sala Consiliare del Palazzo Civico in via Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli Europei di pallavolo sordi, maschili e femminili, in programma a Cagliari, dal 6 al 16 giugno.

Saranno presenti il presidente della Federazione Sport Sordi Italia Guido Zanecchia, Rocco Bruni e Alessandra Campedelli coach della nazionale maschile e femminile, Vincenzo Ammendola presidente del Comitato Sardegna della Fipav, Gianfranco Fara presidente regionale del Coni Sardegna e i rappresentanti del Comitato Italia Paralimpico Sardegna e dell’Ente Nazionale Sordi. Com

