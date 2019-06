Sopralluoghi nel Nord Sardegna dell’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Frongia: in mattinata focus sulla Sassari-Alghero, nel pomeriggio visita al porto di Fertilia.

Cagliari, 3 Giu 2019 – Sta già entrando nel vivo l’attività dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna. Infatti, in questi giorni – fa sapere in un comunicato – l’Assessore Roberto Frongia è impegnato in una serie di sopralluoghi, visite e accertamenti finalizzati a conoscere da vicino lo stato delle infrastrutture, specie di quelle più critiche, e per trarre un primo bilancio degli interventi appena completati e/o appaltati, di quelli che saranno prossimamente oggetto di appalto e di tutte le opere che, nonostante l’urgenza, risultano non ancora calendarizzate.

In mattinata l’Assessore ha effettuato un lungo sopralluogo sulla Sassari-Alghero, la Statale 291. Nel pomeriggio Frongia si è spostato verso il porto di Fertilia, oggetto di un finanziamento da 1 milione di euro affidato al Comune di Alghero per il dragaggio, con progettazione affidata ad agosto 2018.

“La Sardegna oggi – si legge nella nota dell’assessorato – ha bisogno di infrastrutture moderne che necessitano di investimenti certi e celeri – evidenzia l’Assessore – I sopralluoghi che sto effettuando in questi giorni e gli incontri pianificati partono da un presupposto: non si può pensare di avere il polso della situazione senza avere concretezza dei problemi legati ai territori. Verificare sul posto, valutando la portata dei problemi e prendendo atto dello stato delle cose – conclude Frongia – è un passo obbligato per avere un quadro chiaro sullo stato degli investimenti, quindi sulle opere più urgenti da completare o su quelle ancora da realizzare”. Red

