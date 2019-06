Due extracomunitari arrestati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena per furto aggravato.

Cagliari, 3 Giu 2019 – Il personale della Polizia di Stato di Sassari ha arrestato Pensado Samir, di 37 anni, algerino e Rachid Mohamed, di 20 anni, marocchino, resisi responsabili di furto aggravato.

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, è intervenuta presso il supermercato Carrefour in quanto personale della vigilanza aveva fermato due clienti con della merce non pagata, dopo che avevano oltrepassato le casse.

I due stranieri, si sono impossessasti, dopo aver danneggiato le confezioni e asportato i dispositivi antitaccheggio di articoli di profumeria e di dispostivi elettronici, di merce per un valore di circa 54€.

Il responsabile dell’esercizio commerciale è poi rientrato in possesso dei prodotti dopo aver presentato denuncia presso gli uffici del Commissariato.

In seguito su disposizione del P.M. di turno i due extracomunitari sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura cagliaritana in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina