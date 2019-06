Da oggi in vendita su Air Italy.com i voli fra Olbia, Linate e Roma

Olbia, 3 Giu 2019 – Air Italy in una nota annuncia che, a fronte dell’accordo con la Regione Sardegna e Alitalia in merito agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e ritorno, sta provvedendo ad inserire i voli in vendita a partire da oggi e operativi a decorrere da sabato 8 giugno 2019.

Di seguito una scheda con l’orario dei voli di Continuità Territoriale operativi sull’aeroporto Olbia Costa Smeralda:

Olbia-Milano Linate: voli in partenza alle 07:10 (IG1225); 11:00 (IG1209); 15:15 (IG1211) e 19:15 (IG1207)

Milano Linate-Olbia: voli in partenza alle 09:05 (IG1202); 13:15 (IG 1210); 17:10 (IG1212) e 21:05 (IG1208)

Olbia-Roma Fiumicino: voli in partenza alle 07:00 (IG1111); 11:30 (IG1123); 14:45 (IG1119) e 19:50 (IG1113)

Roma Fiumicino-Olbia: voli in partenza alle 08:45 (IG1112); 13:15 (IG 1124); 16:30 (IG1120) e 21:35 (IG1116).

La Compagnia ricorda che, a partire dal 27 luglio, con la chiusura dell’aeroporto di Linate, i voli saranno operati da e per Milano Malpensa.

Maggiori informazioni sono disponibili su airitaly.com, sulla Air Italy App o contattando il Call Center 892 928 e le agenzie di viaggio. Com