Arrestato giovane di 34 anni nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari dai carabinieri per traffico di sostanze stupefacenti

Cagliari, 3 Giu 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, a seguito di un mirato servizio antidroga nel quartiere S. Elia, hanno arrestato, nella flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti, un giovane di 34 anni e deferito un suo complice di 40 anni, peraltro già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Cagliari.

In particolare, i due sono stati notati dai militari, appostati nel quartiere, mentre cedevano dosi di droga a diversi assuntori. E gli spacciatori una volta accortisi della presenza del personale dell’Arma, si sono dati alla fuga e nella circostanza il 34enne, dopo aver vanamente tentato di nascondersi in un appartamento del palazzo di via Schiavazzi n.6/e, si è disfatto di13 dosi, pari a 4,9 grammi di cocaina, 70 dosi (8,9 gr) d’eroina, 490,00 euro divisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, nel corso del servizio antidroga, è stato fermato anche un assuntore al quale sono stati sequestrate alcune dosi di stupefacenti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione cc di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’A.G.