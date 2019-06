Collisione tra nave da crociera e battello turistico a Venezia: 5 persone ferite

Venezia, 2 Giu 2019 – Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia a seguito dell’impatto tra la nave da crociera Msc Opera e il vaporetto turistico (con 110 passeggeri a bordo) nel canale della Giudecca, i feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli altri quattro a bordo del natante più piccolo, che era ormeggiato in banchina. Quest’ultima danneggiata dall’impatto. Al momento non risultano dispersi. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta. La Msc coinvolta nello speronamento è una barca di ottanta metri battente bandiera francese registrata a Strasburgo. Da 30 anni fa servizio con Venezia da Cremona o Mantova.

Sono due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti sulle possibili cause dell’incidente.Secondo la versione formulata dai Vigili del Fuoco, la nave avrebbe urtato il barcone turistico e sarebbe andata a sbattere poi contro la banchina di San Basilio a causa della rottura del cavo di traino del rimorchiatore. Un’altra ipotesi al vaglio è che si sia verificato un danno alla meccanica della nave e il rimorchiatore, nel tentativo di correggere la rotta, abbia procurato la rottura del cavo di traino. Nel frattempo in rete stanno diventando virali i video girati da chi si trovava nei pressi dell’area. Le indagini sono state affidate alla polizia.

Il sindaco Luigi Brugnaro si trova sul posto per analizzare la situazione, e ha dato disposizione di annullare regata e corteo della Sensa, festa dello sposalizio con il mare, per dare precedenza ai soccorsi. Testimone: “Ho sentito suono sirena nave. Alcuni passeggeri si sono gettati in acqua” Una testimone che vive a San Basilio ha sentito la sirena della nave suonare forte ed è uscita in strada. Spiega: “Uno steward del battello mi ha detto che ad un certo punto la cima del rimorchiatore che governava la nave si è rotta e questa ha puntato diritta contro il battello. Alcuni passeggeri per la paura si sono gettati in acqua e gli altri sono scappati fuori”.