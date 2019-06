Per l’instabile presidente il problema armi non esiste ma nel frattempo nuova strage nel municipio di Virginia Beach con 13 morti e 6 feriti: ucciso anche assalitore dipendente del Comune

Virginia Beach (Usa), 1 Giu 2019 – Come tutti sanno l’instabile e pericoloso presidente Usa nel suo paese il problema delle armi non esiste ma nel frattempo si è consumato l’ennesima mattanza di civili innocenti. Infatti, ennesima sparatoria in un edificio municipale di Virginia Beach, dove sono morte almeno 13 persone mentre altre sei sono rimaste ferite. Morto anche l’assalitore, ucciso dalla polizia: era un ingegnere 40/enne dipendente comunale ‘scontento’. Gli investigatori hanno trovato una pistola semi automatica e un fucile nel luogo della sparatoria.

È DeWayne Craddock, 40 anni, ingegnere, l’autore della strage a Virginia Beach poi ucciso dalla polizia. Lo rivela la Cnn, citando un funzionario delle forze dell’ordine e una fonte del governo della Virginia. Lavorava come ingegnere nel dipartimento dei servizi pubblici della città e negli ultimi anni era il punto di contatto per le informazioni sui progetti stradali locali.