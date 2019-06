Militari Gdf di Cagliari impegnati in controlli antiriciclaggio: sanzionato un Money Transfer e 2 clienti.

Cagliari, 1 Giu 2019 – Nell’ambito dei servizi di antiriciclaggio, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati ad effettuare attività ispettive nei confronti dell’ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali anche i titolari di Money Transfer, ossia il servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l’utilizzo di conti di pagamento o bancari, destinatari di controlli mirati alla verifica dell’osservanza delle specifiche disposizioni in materia volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro.

Quindi in questo contesto operativo, il personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari, ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo.

In particolare, i controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da 2 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing, l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 2 circostanze, denaro contante per complessivi 3.000 €, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 € per operazione.

Per l’agente finanziario e i 2 clienti – mittenti del denaro – sono scattate sanzioni fino a 50.000 € per ciascuno di loro.