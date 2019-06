Lettera Ue, Di Maio e Salvini: “Tagliare tasse, Europa rispetti volontà di crescere”

Roma, 1 Giu 2019 – “Sono soddisfatto” della lettera dell’Italia all’Ue “perché ci sono segnali positivi per l’economia italiana e sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse”. Lo ha detto a Potenza il vicepremier Matteo Salvini annunciando che lunedì sarà “a inaugurare il primo tratto della Pedemontana veneta”. Il leader della Lega è nel capoluogo lucano a sostegno del candidato sindaco, Mario Guarente, che nel ballottaggio del 9 giugno sfiderà Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).

“La settimana prossima userò il consenso che voi mi avete dato non per chiedere una poltrona in più in Italia, chi se ne frega, ma per dire a Bruxelles: lasciateci lavorare come gli italiani ci chiedono, ‘meno tasse e più lavoro’. E se ci diranno ‘no’ vedremo chi avrà la testa più dura”. Sulla questione fiscale, il leader della Lega ha aggiunto che “l’obiettivo del 15% di tasse è possibile”.

“Oggi la giornata comincia bene. Nella lettera scritta dal Mef all’Ue è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale. L’unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini. Un altro governo Monti anche no, ne abbiamo avuto abbastanza! Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere. Del resto non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Resta da capire a chi sia venuta in mente questa bizzarra idea circolata nelle bozze e se quel passaggio sia stato concordato, politicamente, con qualcuno”.

La Commissione Europea ha “ricevuto la lettera” inviata ieri dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, in cui si illustrano i ‘fattori rilevanti’, i motivi per i quali l’Italia non ha rispettato la regola del debito nel 2018, come già nel 2017 e nel 2016. “Ora la includeremo nella nostra valutazione complessiva”. Lo dice una portavoce dell’esecutivo comunitario.

A proposito, invece, della Festa della Repubblica e delle polemiche sorte a proposito della parata, il vicepremier commenta: “Alla parata del 2 giugno ci sarò e sarò al fianco delle Forze armate credo sia dovere di un ministro essere sempre al fianco delle proprie donne e dei propri uomini, se qualcuno non c’è è perché non ha sentito sempre questa vicinanza”.

Mentre sul sul ‘caso Palamara’ il vicepremier ha dichiarato: “La riforma della giustizia è urgente. Non entro nel merito ma – ha aggiunto – da cittadino italiano, non è normale che ci siano magistrati che indagano altri magistrati e che ci siano accuse di corruzione su chi dovrebbe giudicare i cittadini. Spero che emergano in fretta eventuali responsabilità. La riforma della giustizia, al servizio dei cittadini, è un’emergenza in questo Paese”.