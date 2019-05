Meeting italo-americano di Dermatologia nella Clinica Dermatologica di Cagliari all’Ospedale San Giovanni di Dio

Cagliari 30 Magg 2019. Meeting italo-americano di Dermatologia questo weekend a Cagliari al San Giovanni di Dio. Sabato primo giugno 2019 si terrà il primo incontro italo- americano di Dermatologia che vede protagonisti la Clinica Dermatologica diretta dal professor Franco Rongioletti con la sua equipe e una rappresentanza di dermatologi statunitensi, membri della North American Clinical Dermatologic Society (NACDS), guidati dal dottor Anthony Benedetto.

L’incontro, si legge in una nota, si svolge per l’interesse che hanno dimostrato i dermatologi americani verso le patologie cutanee tipiche del territorio, in questo caso ovviamente la Sardegna. Verranno dunque illustrate patologie come Il sarcoma di Kaposi, le micosi, le reazioni cutanee alla puntura del ragno violino e la pitiriasi rotunda che sono molto frequenti in Sardegna e di cui la Clinica Dermatologica di Cagliari ha vasta esperienza.

Da parte loro, conclude il comunicato, i dermatologi americani faranno una presentazione sull’uso del botulino nella pratica clinica estetica. È previsto anche un tour guidato della parte storica dell’Ospedale S. Giovanni di Dio. Com