Identificati e arrestati dai carabinieri della compagnia di Carbonia i due autori del pestaggio ai danni di un 25enne della città avvenuto nell’aprile scorso.

Carbonia, 30 Magg 2019 – Due giovani di Carbonia sono accusati del pestaggio avvenuto nella notte del 9 aprile scorso a piazza Matteotti a Carbonia.

Il video delle violenze, postato dai due aggressori sul social network di messaggistica istantanea whatsapp, ritrae la vittima di 25 anni, che cerca proteggersi mentre uno dei due lo colpisce violentemente con un pugno al volto; caduto a terra gli aggressori hanno continuato a colpirlo con calci e pugni che gli hanno causato lesioni alla mandibola con una prognosi iniziale di 45 giorni e il successivo è delicato intervento chirurgico maxillo facciale.

Le indagini erano partite immediatamente quando i carabinieri della Stazione di Carbonia erano venuti a conoscenza dell’esistenza del filmato dell’aggressione, commessa dai due giovani all’epoca dei fatti minorenni. Subito dopo gli investigatori dell’Arma si sono messi immediatamente sulle tracce degli autori del gesto e al termine di scrupolosi accertamenti investigativi, hanno identificato i due aggressori (Q.M. e L.E. entrambi di 18 anni) che sono accusati di lesioni gravissime in concorso, risalendo anche all’autore del video, anche lui indagato per diffamazione ed omissione di soccorso.

Quindi questa mattina i militari della stazione CC di Carbonia hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari ufficio del G.I.P. nei confronti dei due aggressori: a Q.M., che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, è stata applicata quella dell’inserimento in comunità; l’altro, minorenne, L.E., è stato invece sottoposto alla misura del rispetto delle seguenti prescrizioni: di non uscire dalla propria abitazione nell’arco serale, potrà svolgere attività di studio, sportive e parrocchiali previa individuazione dei Servizi Sociali Minorili di Cagliari e potrà allontanarsi dal comune di Carbonia solo per finalità educative.