Aree militari, la Regione Sardegna “libera” le spiagge di Porto Tramatzu e S’enna e S’arca

Cagliari, 30 Magg 2019 – La Regione “libera” le spiagge di Porto Tramatzu e di S’Enna e S’Arca, destinate per anni a uso esclusivo dei militari. Le due spiagge – la prima a Capo Teulada, da Porto Teulada a Punta Menga, la seconda a Capo Frasca, da Punta S’Aschivoni allo stagno di Marceddì – vengono così cancellate dalle aree di preminente interesse nazionale e riconsegnate alla Regione al termine di un lungo iter che si è concluso dopo la firma del protocollo d’intesa siglato con il ministero della Difesa e i recenti pareri favorevoli dei ministeri di Infrastrutture ed Economia.

“Tornano alla Sardegna e ai sardi – lo afferma in una nota il presidente della Regione, Christian Solinas – due spiagge che fanno parte del nostro inestimabile patrimonio ambientale. È un atto fortemente simbolico, ma anche un passaggio fondamentale in vista di nuove importanti intese con il Governo in questa direzione”. Red