73mo Anniversario della Proclamazione della Repubblica presso la Prefettura di Nuoro

Nuoro, 30 Magg 2019 – Domenica prossima 2 giugno, ricorrerà il 73mo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

La Prefettura di Nuoro, quest’anno, intende celebrare la storica ricorrenza con momenti ufficiali e iniziative in sede locale, volte a sottolineare il portato valoriale e l’irrinunciabilità dei principi sanciti nella nostra Costituzione.

Nella Piazza Vittorio Emanuele del Capoluogo, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, sarà allestita una mostra statica interforze, con esposizione alla cittadinanza degli strumenti in uso alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa. Sarà un’occasione importante per consentire alla popolazione di conoscere le specifiche e peculiari attività svolte a presidio della sicurezza dei cittadini, nonché le tecnologie e i mezzi utilizzati dagli stessi soprattutto nelle azioni di salvaguardia e tutela delle persone.

Sempre in Piazza Vittorio Emanuele, alle ore 11,00, si terrà la cerimonia solenne dell’alzabandiera, momento ufficiale centrale del programma delle celebrazioni della ricorrenza.

La cerimonia pubblica si svolgerà con lo schieramento del picchetto in armi, la resa degli onori alla massima Autorità e l’innalzamento della bandiera nazionale, preceduto dall’Inno nazionale che, per l’occasione, sarà eseguito dal Coro “Nugoro Amada” di Nuoro, affiliato all’Associazione Nazionale Alpini. Seguirà la resa degli onori ai caduti di guerra da parte del Prefetto di Nuoro, con la deposizione di una corona di fiori sul Monumento posto dinnanzi alla Caserma della Guardia di Finanza e la lettura in piazza del messaggio del Presidente della Repubblica.

A conclusione dell’esibizione del Coro “Nugoro Amada” eseguirà un repertorio tradizionale di brani alpini, e il gruppo dei giovani allievi dell’Istituto Comprensivo di Desulo diretti dal prof. Tommaso Troisi, già vincitori del primo premio di categoria nel concorso musicale internazionale “Giovani Promesse” di Bracigliano (SA), si esibirà con il flauto dolce in alcuni brani scelti di musica classica e moderna.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso il Palazzo del Governo, si svolgerà una cerimonia ristretta alle personalità invitate per la consegna delle onorificenze O.M.R.I. e delle medaglie d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e delle onorificenze alle “vittime del terrorismo”.

Sarà gradita la partecipazione della Stampa all'evento, in relazione al quale si trasmette il programma delle celebrazioni, con preghiera di darne la massima risonanza mediatica.