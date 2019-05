Pubblicata l’ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Cagliari con le prescrizioni antincendio

Cagliari, 29 Magg 2019 – Il Commissario Straordinario del Comune di Cagliari, Bruno Carcangiu, ha firmato l’Ordinanza n.27 del 29 maggio 2019 contenente le prescrizioni antincendio e gli obblighi di manutenzione e pulizia dei terreni incolti ai fini della tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica.

I proprietari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano essi privati o di enti pubblici, nonché i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, devono procedere agli interventi di pulizia e manutenzione entro e non oltre il prossimo 1 giugno 2019 e, successivamente, ogni qualvolta necessario fino al 31 ottobre 2019.

Deve essere pertanto garantita la perfetta pulizia dei luoghi con lo sfalcio dell’erba, la potatura delle siepi, il taglio delle piante, di rami, di fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e lo sfalcio di tutta la vegetazione secca, anche in aree coltivate. Il taglio di radici e di parti aree di piante, la rimozione dello sfalcio e dei tagli nonché la manutenzione e lo spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi, dei canali di scolo e delle cunette.

Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della L.353/2000 e dalla specifica normativa di settore, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

In caso di inadempienza, l’amministrazione comunale procederà d’ufficio alla manutenzione e pulizia addebitando le spese ai soggetti inadempienti. Com

Condividi su...