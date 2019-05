Il nuovo Prefetto di Cagliari Bruno Corda in visita nella Questura

Cagliari, 28 Magg 2019 – Questa mattina il Prefetto di Cagliari Dr Bruno Corda ha fatto visita alla Questura di Cagliari. A fare gli onori di casa il Questore Pierluigi d’Angelo che ha accompagnato il Prefetto nella sala conferenze dove erano presenti le rappresentanze dei Dirigenti e Funzionari, dei poliziotti e del personale dell’Amministrazione Civile in servizio in tutti gli uffici e reparti della Polizia di Stato in provincia.

All’incontro hanno partecipato anche i Segretari provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Cagliari e Carbonia. Com