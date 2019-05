Giovane meccanico orunese arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per detenzione di armi da guerra.

Orune (Nu), 28 Magg 2019 – Venerdì scorso, 24 Maggio, alle ore 14.00 circa, a Orune (NU), nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale carabinieri di Nuoro, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in tutta la Provincia, i carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Orune e da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, hanno arrestato per detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo e munizioni di Piergiuseppe Pittalis, di 29 anni, orunese.

Il giovane, a seguito della perquisizione dell’officina meccanica dove lavorava, in paese, è stato trovato in possesso, occultato tra le varie attrezzature da lavoro, di un vasto armamento da guerra, in buono stato di conservazione e, quindi, sono stati sequestrati un fucile d’assalto tipo ak-47 kalashnikov; una carabina m1 underwood cal. 30; un fucile mitragliatore m3a1; una pistola beretta mod. 76 cal. 22; 7 caricatori per ak-47, carabina m1 e fucile mitragliatore m3a1; 50 cartucce cal. 7,62; 90 cartucce cal. 30; 9 cartucce cal. 9×21; 8 cartucce cal. 22 e una baionetta.

Inoltre, a seguito di una successiva perquisizione presso il proprio domicilio, sono stati rinvenuti 6 sacchetti in cellophane contenenti complessivamente 26 grammi circa di marjiuana.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato immediatamente associato alla casa circondariale di “Badu e Carros” di Nuoro.

Ieri mattinata si è tenuta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Nuoro dell’arresto, a seguito della quale il GIP dott.ssa Castagna ha convalidato il provvedimento precautelare e disposto la custodia in carcere del Pittalis difeso dagli avvocati Lai e Baragliu del foro di Nuoro.

Attualmente, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, sono in corso a ritmi serrati tutte le attività necessarie per individuare la provenienza delle armi e il loro possibile utilizzo.

Analoghe attività di controllo del territorio proseguiranno nelle prossime settimane.