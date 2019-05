Consulenza e informazione: domani al mercatino di Selargius torna “Diritti in Piazza”

Cagliari, 27 Magg 2019 – Si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa targata Acli Cagliari: uno sportello itinerante di consulenza gratuita per disoccupati, anziani e famiglie. Primo appuntamento domani al mercatino di Selargius (Piazza Martiri di Buggerru) a partire dalle ore 9.30.

Conoscere i bandi, le scadenze, le diverse opportunità offerte a livello locale o europeo è diventato un lavoro a tempo pieno: a volte le occasioni ci sono, ma non le si conosce, o si arriva tardi, o si sbaglia nella compilazione dei moduli e si finisce per non riuscire a sfruttarle. Per questo le Acli provinciali di Cagliari hanno ideato uno sportello itinerante pensato in primo luogo per ascoltare i cittadini, quindi per sensibilizzarli sulle tematiche del mondo dell’associazionismo e informarli sulle tante iniziative offerte.

Si rinnova l’appuntamento annuale con la campagna “Diritti in Piazza”. Domani, martedì 28 maggio, i volontari delle Acli provinciali di Cagliari torneranno nelle piazze per far conoscere i servizi a disposizione di tutti i cittadini grazie al mondo dell’associazionismo. Il primo appuntamento con il punto informativo Acli sarà a partire dalle 9.30: il banchetto sarà posizionato a Selargius (Piazza Martiri di Buggerru) in occasione del mercatino settimanale. Il tour nei mercati e nelle piazze sarà l’occasione per far conoscere al pubblico le nuove iniziative portate avanti a partire dallo sportello lavoro e dalle passeggiate per over 60.

Per maggiori informazioni: acliprovincialicagliari@gmail.com; telefono 07043039.