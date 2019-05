Sanità: Assessore Nieddu incontra sindacati lavoratori comparto: poste le basi per un confronto costante

Cagliari, 24 Magg 2019 – Questa mattina, negli uffici dell’assessorato regionale della Sanità, l’assessore Mario Nieddu ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali regionali della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil e la federazione dei sindacati indipendenti FSI USAE. Al centro dei due incontri, avvenuti separatamente, la riforma del sistema sanitario regionale e la situazione dei lavoratori del comparto.

“Ho ritenuto utile – spiega in una nota l’assessore Nieddu – soprattutto in questa fase, incontrare i sindacati, per chiarire la linea di questo assessorato e porre le basi di un confronto che non dovrà mai mancare, nel pieno rispetto delle norme contrattuali. Le difficoltà che il nostro sistema sanitario attraversa pesano in maniera rilevante sugli operatori del comparto. Criticità che il personale sta affrontando ormai da tempo con professionalità e spirito di servizio. Supportare gli operatori significa supportare i cittadini e i territori, per cui la nostra attenzione è massima”. Red