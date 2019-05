La Bella Addormentata a cura del Russian Classical Ballet di Mosca arriva alla Forte Arena Di Santa Margherita Di Pula il 2 agosto 2019

Santa Margherita di Pula (Ca), 24 Magg 2019 – La Bella Addormentata, l’incredibile capolavoro del balletto classico, arriva sul suggestivo palcoscenico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 2 Agosto 2019, alle ore 21:00.

Un classico senza tempo e una compagnia di ballo straordianria, Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova che si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm.

La perfetta simbiosi tra la musica dell’illustre compositore russo, Piotr Tchaikovsky, con le melodie eterne come Rosa Adagio” e “Grande Valse Villageoise” e la coreografia di Marius Petipa hanno reso questa pièce, l’Opera più emblematica della danza classica.

La produzione presenta un incredibile set di bellezza e realismo, costumi prodotti con dettagli sontuosi e barocchi, un ensemble di solisti e un corpo di ballo guidato da star del balletto russo. Un mix di elementi di pura bellezza da togliere il fiato, per una performance unica, nell' incantevole cornice della Forte Arena, a Santa Margherita di Pula I biglietti saranno disponibili da domani sabato 25 Maggio alle ore 10:00 nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.