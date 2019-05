Gdf Cagliari impegnata nei controlli in materia di lavoro e sui versamenti delle ritenute dei dipendenti.

Cagliari, 24 Magg 2019 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno concluso tre controlli fiscali nei confronti di altrettante attività economiche operanti sul territorio della provincia.

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri, è stata orientata all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” o irregolari nonché alla verifica degli adempimenti previsti dalle normative fiscali relativi alla tenuta delle scritture contabili da parte dei datori di lavoro quali sostituti d’imposta e sulle ritenute operate dalle aziende sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti.

Le attività ispettive sono state condotte nei confronti di un professionista del settore sanitario operante nel capoluogo e nei confronti di due attività del settore alimentare con sede una a Fluminimaggiore e l’altra a San Giovanni Suergiu.

Gli esiti dei controlli hanno permesso di rilevare, in tutte le circostanze, l’omesso versamento delle ritenute d’acconto ai fini Irpef operate sulle buste paga a fronte di stipendi e T.F.R. corrisposti al personale dipendente: nel caso verificato a Cagliari, per le annualità 2017 e 2018, l’importo omesso si attesta sui 360 €, la circostanza acclarata a Fluminimaggiore, per il solo 2018, evidenzia un mancato versamento di 331 €, mentre per l’attività di San Giovanni Suergiu, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’irregolarità è stata commessa per un importo complessivo pari a 5.175 €.