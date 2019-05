Elezioni europee: servizio di trasporto e accompagnamento per elettori con difficoltà di deambulazione

Cagliari, 24 Magg 2019 – In occasione delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio, il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute, ha predisposto, a favore degli elettori con difficoltà di deambulazione, un servizio di trasporto e accompagnamento, dal proprio domicilio al seggio elettorale e viceversa, qualora impossibilitati a recarsi con il proprio mezzo.

Il servizio sarà assicurato domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 22.

Le richieste dovranno essere inoltrate al numero verde 800-016058 dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella medesima giornata del 26 dalle 7 alle 21. Com

Condividi su...