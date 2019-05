Pari opportunità: Anna Lisa Lai nuova presidente. Subentra a Gabriella Murgia, nominata assessore regionale

Cagliari, 23 Magg 2019 – Anna Lisa Lai è la nuova presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Assistente sociale, presidente del Centro antiviolenza Mai più Violate di Tortolì, la Lai è stata eletta in seguito alle dimissioni di Gabriella Murgia, scelta dal presidente della Regione, Christian Solinas, per ricoprire l’incarico di assessore regionale dell’agricoltura.

“Ringrazio le colleghe per la fiducia accordatami – ha detto Anna Lisa Lai – e assicuro che il mio impegno sarà orientato alla concretizzazione delle iniziative già in essere e alla necessaria realizzazione di nuovi progetti. Sono certa della collaborazione di tutte le colleghe, auguro a tutte noi un buon lavoro”. Com