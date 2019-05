Lavoro: Solinas e Zedda, presto la liquidazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2019

Cagliari, 22 Magg 2019 – Il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore del Lavoro Alessandra Zedda esprimono soddisfazione per l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del decreto di ripartizione delle risorse destinate gli ammortizzatori sociali in deroga, che consentirà l’erogazione delle somme ai numerosi lavoratori da tempo in attesa delle liquidazioni.

È di oggi la notizia, pubblicata sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’avvenuta registrazione del Decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019, di ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il 2019, che destina alla Sardegna l’importo di 12.200.417,56 euro.

Come concordato con le organizzazioni sindacali nell’incontro tenutosi il 21 maggio, la Regione aprirà il Sistema SIL a partire dalle ore 13.00 di domani, 23 maggio.

A tal fine sarà pubblicato apposito avviso su sito istituzionale della Regione. Com