Un giovane di 20 anni rimane coinvolto in un incidente stradale sotto l’influenza dell’alcol: denunciato dai carabinieri della compagnia di Ottana.

Ottana (Nu), 21 Magg 2019 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ottana, hanno deferito in stato di libertà un automobilista trovato alla guida in evidente stato di ebbrezza. Infatti, un ventenne, alla guida del proprio veicolo procedeva in una via di Ottana, quando per cause ancora da accertare è finito contro un’altra vettura con a bordo una donna e due figli rimasti lievemente feriti.

I militari dell’Arma, al momento dell’accertamento, hanno sottoposto al controllo dell’alcoltest il giovane orgolese che è poi risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Quindi è immediatamente è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo ed ora il ragazzo dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.