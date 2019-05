Sport e Benessere – Mal di schiena ed esercizio fisico – Rubrica curata dal dottor Andrea Melis

Cagliari, 21 Magg 2019 – Nell’articolo di oggi si parlerà di una problematica che a lavoro come Personal Trainer sto riscontrando spesso ultimamente, quella relativa al mal di schiena cronico, in particolare nella parte bassa della schiena con cause non specifiche.

È un problema questo che attualmente si sta presentando molto spesso a causa della sedentarietà, a causa di posture errate assunte durante l’arco della giornata e per concludere a causa anche di una muscolatura ipotonica che rende il fisico più debole e maggiormente soggetto a problematiche di questo tipo.

L’articolo di oggi non sarà particolarmente lungo, quanto piuttosto incisivo.

Alla luce di una revisione scientifica recente (25 Ottobre 2018) che c’è stata in relazione a questa problematica si è analizzato se l’allenamento potesse influire positivamente sul dolore cronico nella parte bassa della schiena.

Nella review intitolata ” Aerobic vs. resistance exercise for chronic non-specific low back pain: A systematic review and meta-analysis ” (Esercizio aerobico contro Esercizio con i sovraccarichi per il dolore non specifico alla parte bassa della schiena: Una revisione sistemica e una meta analisi) si analizza l’allenamento aerobico e quello con i pesi in chiave progressiva correlazionandolo al dolore, alla disabilità motoria e alla qualità della vita.

È stato dimostrato che entrambe le modalità (Quella aerobica e quella con i pesi ) portano ad una significativa riduzione del dolore senza che ci sia una superiorità dell’una sull’altra, è emerso inoltre che l’ allenamento con i sovraccarichi migliora il benessere psicologico.

Posso dire per esperienza lavorativa e risultati ottenuti che nel mio lavoro qualora si presentino situazioni di questo tipo il massimo del risultato lo si ottiene, per il bene del cliente, attraverso la collaborazione tra le figure professionali richieste in circostanze di questo tipo.

Di seguito il link alla Review di oggi: https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr170920

A.M.