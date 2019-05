L’attentato contro carabiniere ad Orgosolo. Pais: “Atto vile. Il Consiglio regionale vicino all’Arma dei Carabinieri”

Cagliari, 21 Magg 2019 – “L’intimidazione è una cultura vigliacca che deve essere combattuta con ogni mezzo. Soprattutto quando le vittime sono i rappresentanti delle Forze dell’ordine che garantiscono la nostra sicurezza e la pace sociale”.

Solidarietà, anche a nome di tutto il Consiglio regionale, si legge in un comunicato, è stata espressa dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais al carabiniere vittima dell’attentato incendiario di Orgosolo e all’intera Arma dei Carabinieri.

"Tali atti – ha detto il Presidente – non sono degni di una società civile. Auspico che gli autori di questo gesto vengano presto assicurati alla giustizia per ripristinare quel clima di serenità degno di una comunità democratica".