Il Presidente del Consiglio Michele Pais riceve il gruppo sardo spontaneo dei distributori di carburanti.

Cagliari, 21 Magg 2019 – Massima solidarietà da parte del Consiglio regionale è stata assicurata dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dal Presidente della Commissione Attività produttive Piero Maieli al gruppo sardo spontaneo dei distributori di carburanti. La delegazione è stata ricevuta questa mattina in Presidenza.

I Presidenti Pais e Maieli, si legge in una nota della presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, hanno ascoltato i gravissimi problemi della categoria che non riguarda solo i margini di guadagno ma anche il tipo di contratto applicato ai gestori dalle compagnie petrolifere. Il Presidente della Quinta commissione, dopo l’incontro al Ministero dello sviluppo economico che si terrà a Roma il 29 maggio, ha previsto una serie di audizioni che coinvolgeranno tutte le parti per cercare di risolvere una vertenza che rischia di paralizzare il traffico su gomma della Sardegna. Com