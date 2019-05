I carabinieri della compagnia di Ottana incontrano gli studenti delle scuole medie ed elementari del paese

Ottana (Nu), 21 Magg 2019 – La mattina del 14 maggio scorso, i militari della Compagnia di Ottana hanno incontrato gli studenti delle scuole medie ed elementari dell’istituto comprensivo di Ottana. Durante l’incontro presso la scuola, inserito nel più ampio “progetto della cultura della legalità”, quale contributo portato avanti dall’Arma dei Carabinieri, i militari si sono confrontati su diverse tematiche d’interesse per i ragazzi. Tra gli argomenti trattati che costituiscono maggiore allarme sociale tra gli adolescenti quelli che hanno generato maggiore curiosità sono stati il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, l’uso di sostanze alcooliche ed altre tematiche inerenti la cultura della legalità.

Il messaggio dei militari ha ribadito l’importanza della denuncia già ai primi stadi del ciclo della violenza e il supporto che l’istituzione può fornire alle persone in difficoltà. Sono state inoltre illustrate anche tematiche inerenti la violenza di genere e la sicurezza stradale e le conseguenze che ne possono derivare. Nell’ultima parte dell’incontro gli studenti si sono recati presso la Caserma della Compagnia Carabinieri di Ottana per visitare la struttura, vedere i mezzi in dotazione ed è stata effettuata una simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti con la partecipazione di unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta, il cui protagonista principale è stato il pastore tedesco Kira. Le attività hanno riscosso grande attenzione, suscitato l’entusiasmo dei giovani studenti e verranno replicate nel prossimo futuro. Com