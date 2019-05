Attentato contro carabiniere della Stazione di Orgosolo: solidarietà del deputato Pietro Pittalis

Cagliari, 21 Magg 2019 – “È un attacco vigliacco. Esprimo la mia vicinanza ai carabinieri. Se l’obiettivo era rendere più deboli i rappresentanti delle forze dell’ordine, sappiano che questo è il modo migliore per rendere più forte lo Stato”. Questo è quanto scrive in una nota il deputato nuorese di Forza Italia, Pietro Pittalis che inoltre condanna in modo netto l’attentato della scorsa notte a Orgosolo, con l’auto di un carabiniere data alle fiamme sulla via Sicilia.

Per il parlamentare è “uno schiaffo alla comunità a poche ore dall’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri, che dovrà diventare un punto di riferimento per la legalità nel territorio. Auspico che si tratti di un gesto isolato, in un paese che per anni ha combattuto per arginare gli episodi di criminalità”. Il deputato – che i prossimi giorni sarà in visita nella nuova stazione di Orgosolo – assicura il massimo impegno nelle aule del parlamento per l’incremento della sicurezza nei centri dell’entroterra isolano.

“Alle forze dell’ordine – conclude il comunicato di Pittalis – va il supporto ed il sostegno incondizionato da parte mia: troppo spesso i servitori della nostra Nazione vengono dissacrati da atti terroristici che non devono però svalutarne la dignità e l’operato. Grazie a loro – conclude Pittalis – che ogni giorno lavorano in condizioni precarie, vengono garantiti l’ordine pubblico e la sicurezza di ogni singolo cittadino e delle nostre città. Com