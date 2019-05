Un 48enne di Cagliari arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 20 Magg 2019 – Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo regionale e nell’hinterland, gli investigatori della Squadra Mobile, hanno concluso un’indagine i cui riscontri hanno indicato un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella Via Macchiavelli che ha portato all’arresto di Antonio Floris, di 48 anni, di Cagliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di sabato, gli investigatori della Mobile, nel percorrere la Via Macchiavelli, fermato e identificato una persona, successivamente identificato Floris, che da subito è apparso nervoso, facendo sospettare i poliziotti che nascondesse qualcosa di illecito.

Quindi gli agenti hanno avviato la perquisizione personale estesa poi all’abitazione dell’arrestato la quale ha consentito di rinvenire e sequestrare, in un locale adibito a sgabuzzino, una busta di cellophane di colore blu contenente 9 panetti di Hashish, per un peso lordo di 905.7 grammi. Inoltre sul tavolo del soggiorno sono stati trovati un coltello a lama fissa, di 24 cm e una lama priva di manico di 11 cm, entrambi con tracce di stupefacente.

Per tutti questi elementi di colpevolezza raccolti, l’uomo è stato dichiarato in arresto ed in seguito, ultimate le formalità di legge, su disposizione del PM di turno è stato riaccompagnato nella sua residenza dove rimasto fino a stamane in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.