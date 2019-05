Arrestati due nomadi dai carabinieri della compagnia di Carbonia, padre e figlio, per tentato omicidio

Carbonia, 19 Magg 2019 – Dopo una serie di accertamento, i carabinieri del Norm della compagnia di Carbonia hanno arrestato una coppia Rom, Ahmetovic Bronzo, di 35 anni, della Serbia Erzegovina e del figlio 17 anni, Adzovic Jackson, nato a Bussolengo, entrambi residenti in località “Caput Aquas” e già noti alle forze di polizia, per tentato omicidio nei confronti di un 32enne di Carbonia, nullafacente, residente nella medesima località.

In particolare, nel tardo pomeriggio di oggi, i militari sono intervenuti presso un’abitazione di una palazzina della stessa località, a seguito della segnalazione di una lite tra vicini di casa. Giunti sul posto, i carabinieri hanno appreso che, poco prima, a seguito di una discussione sorta per futili motivi, i due nomadi avevano aggredito un loro vicino di casa con una roncola, colpendolo ripetutamente al volto, alla testa e ad una spalla.

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata poi trasporta presso il pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, dove gli sono state riscontrate lesioni da punta e da taglio, giudicate superiori a 30 giorni. Successivamente, i carabinieri dopo aver rintracciato i due aggressori presso l’ospedale Cto di Iglesias, dove si erano recati per la cura delle lesioni a loro volta riportate a seguito della colluttazione e dove sono stati dichiarati in arresto per tentato omicidio.

Al termine degli accertamenti sanitari e delle cure, padre e figlio saranno trasferiti rispettivamente al carcere di Uta (padre) e al centro di prima accoglienza di Quartucciu (CA) (figlio), a disposizione della competente AG.