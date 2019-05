Al Forte Village la 2°Edizione del Filming Italy Sardegna Festival 13 – 16 giugno 2019

Cagliari, 19 Magg 2019 – Si è tenuta a Cannes la presentazione ufficiale della Seconda edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 13 al 16 giugno al Forte Village – splendido resort a Santa Margherita di Pula – e all’UCI Cinemas di Cagliari.

Tra le location d’eccezione la Forte Arena, innovativa area spettacoli incastonata in un anfiteatro naturale, che il Forte Village ha inaugurato un paio di anni fa, aperta a tutti gratuitamente.

Si moltiplicano i film in programma con un palinsesto di circa 30 titoli in una selezione che prevede anche 5 opere scelte da Variety. Con l’obiettivo per questa seconda edizione di offrire ai giovani non solo pellicole in anteprima ma anche documentari, cortometraggi e serie tv con l’intento di avvicinare sempre più le nuove generazioni al grande schermo. Si apre con un grande autore come Brian De Palma e il suo “Domino”, girato in parte in Sardegna, e per le anteprime dedicate alle serie tv è stato selezionato un episodio della serie “Caccia al ladro”, l’inedita serie tv in 10 episodi, prodotta su scala mondiale da Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Middle East and Africa e Viacom International Studios Latin America.

Filo conduttore della kermesse un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile per contrastare lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali, con un Festival in chiave ecologica e a impatto zero, inclusi i Premi realizzati dal Maestro Gerardo Sacco con materiali eco-sostenibili.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante l’edizione 2019 e tra i primi nomi annunciati a Cannes spiccano quelli di Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani, Madalina Ghenea che sarà la madrina della serata di solidarietà in programma il 15 giugno.

Tra gli internazionali Eva Longoria che inaugurerà la manifestazione il 13 giugno al Forte Village. Ma anche serie tv, momenti di riflessione sull’audiovisivo italiano con produttori e istituzioni” con due panel, organizzati in collaborazione con APA, l’Associazione Audiovisivi.

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare e supportare, per la seconda volta, il Filming Italy Sardegna Festival, che porterà nel Sud Sardegna e nel nostro resort anteprime cinematografiche, rassegne di film e serie TV, con la partecipazione di grandi stelle del cinema. – sottolinea Lorenzo Giannuzzi Amministratore Delegato e Direttore Generale del Forte Village -. Crediamo fortemente che la cultura e lo spettacolo rappresentino degli elementi di attrazione turistica fondamentali, in grado di stimolare importanti sinergie e collaborazioni a livello internazionale e siamo sicuri che questa importante manifestazione contribuirà a promuovere, nel mondo, la bellezza incantevole del Forte Village e di questo meraviglioso angolo di Sardegna. Un sentito ringraziamento va a Tiziana Rocca, per aver ideato e portato avanti questo importantissimo progetto, che in soli due anni si sta affermando sempre più come un imperdibile appuntamento con lo straordinario mondo del cinema e della televisione e alla Regione Sardegna per il prezioso supporto accordato”.

Presenti a Cannes anche Eva Longoria, Annabelle Belmondo e Catrinel Marlon rispettivamente madrina di apertura e di chiusura di Filming Italy Sardegna Festival.

Il Filming Italy Sardegna Festival gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Com