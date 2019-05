Una pedalata per portare i sardi al voto del 26 maggio: Acli Cagliari partecipa all’evento Casmi Europei in movimento

Cagliari, 18 Magg 2019 – L’appuntamento sarà domani alle ore 10 nel parcheggio della Fiera (piazza Marco Polo). Il tragitto pensato dagli organizzatori porterà i partecipanti al Poetto e ritorno attraverso i percorsi ciclabili.

Una pedalata di sensibilizzazione per portare i sardi alle urne in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 Maggio.

Domani a partire dalle 10, le Acli Provinciali di Cagliari prenderanno parte a “Europei in movimento”, manifestazione organizzata dal Casmi (il Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale) a sostegno della campagna contro l’astensionismo #stavoltavoto

La pedalata, dicono gli organizzatori, intende lanciare un messaggio in favore della cittadinanza attiva europeo attraverso lo strumento della mobilità sostenibile.

Il raduno è previsto nel parcheggio della Fiera in piazza Marco Polo. Il percorso si snoderà lungo la pista ciclabile di Su Siccu, Parco di Molentargius, Poetto e ritorno.

L’evento è libero e aperto a tutti senza distinzione d’età. I partecipanti sono invitati a indossare indumenti di colore blu e giallo quale richiamo alla bandiera europea. Com