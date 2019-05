“Joint run” in corsa per “la lega del filo d’oro”: presentata stamane, presso il Comando Militare Esercito Sardegna, manifestazione sportiva di atletica leggera.

Cagliari, 17 Magg 2019 – Il Presidente della Fidal Sardegna, Sergio Lai, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito, Generale Francesco Olla ha presentato stamane nella sala conferenze del Comando Militare Esercito la manifestazione sportiva di atletica leggera denominata “Joint Run 2019”.

A pochi giorni dall’inizio della manifestazione, in corsa per “La Lega del Filo D’oro”, che si svolgerà simultaneamente a Roma, Cagliari, Teulada e Perdasdefogu, fervono i preparativi per la manifestazione sportiva di atletica organizzata dalla Fidal Sardegna in collaborazione con Comando Operativo di Vertice Interforze, le Forze Armate, il Comune di Cagliari e l’Associazione Sarda Nefropatici emodializzati e trapiantati Onlus (Asnet).

“Sono onorato di partecipare alla presentazione di una manifestazione così importante, soprattutto dal punto di vista sociale a favore di coloro che da 55 anni assistono, educano, riabilitano e reinseriscono nelle famiglie e nella società le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali …..” con queste parole il Generale Olla ha introdotto la presentazione della “Joint Run”.

Al termine dell’intervento ha preso la parola il Presidente dell’Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati (Asnet), Giuseppe Canu, ringraziando gli organizzatori dell’evento per la solidarietà dimostrata a favore di coloro che in solitudine, affrontano un particolare momento della loro vita.

La Manifestazione sportiva si svolgerà domenica, 19 maggio con partenza alle 09.30 dal piazzale Calamosca di Cagliari, attraverserà la suggestiva cornice dell’area del Poetto e dell’area protetta del Parco Regionale del Molentargius si concluderà presso il Comprensorio Polisportivo Militare “Generale Rossi” di Cagliari.

Le start list, che resteranno aperte fino alle ore 09,20 di domenica, registrano già numerose iscrizioni di atleti che hanno scelto ancora Cagliari, riconoscendone il grande valore aggiunto come campo di gara, consolidando così la sua vocazione di destinazione sportiva delle gare atletica, in un percorso suggestivo, che si presenta come un vero e proprio circuito, contornato da uno scenario di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Com