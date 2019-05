Blitz dei carabinieri nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia: arrestato un pregiudicato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droghe.

Cagliari, 17 Magg 2019 – Nel corso della giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, a seguito di un servizio antidroga, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, un pregiudicato di 33 anni, residente in via Schiavazzi n. 4/e.

I militari dopo un blitz nel suo appartamento hanno rinvenuto 764 grammi di hashish, suddivisa in n.8 panetti; altri 40 gr hashish, contenuti in 4 ovuli; 1.020,7 grammi hashish, suddivisi in 272 dosi; 1.017 gr di marijuana, suddivisa in 4 buste di plastica; 169 gr marijuana, suddivisi in 22 dosi termosaldate; materiale vario per il confenzionamento dello stupefacente; 2 bilancini di precisione; una confezione di mannitolo; un apparecchio per il sottovuoto, con annesse buste per il confezionamento e un paio di forbici con residui di sostanza stupefacente.

L’ arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove è rimasta in regime di arrestati domiciliari fino a questa mattina quando è stato giudicato con la direttissima, condannato ad un anno e rimesso in libertà.