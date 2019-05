Arrestate due persone dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Cagliari per evasione e per scontare un residuo di peno per reati contro il patrimonio da parte di un giovane romeno

Cagliari, 17 Magg 2019 – Il personale della Polizia di Stato di Cagliari, in due distinte operazioni, ha arrestato Christian Fais, di 40 anni, oristanese responsabile di evasione e Patrascu Alexandru, di 29 anni, romeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Nella serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile, durante gli ordinari servizi di controllo dei quartieri cittadini per il contrasto al mercato illecito delle sostanze stupefacenti, mentre percorrevano la via Is Mirrionis, hanno notato Fais, già arrestato nella mattinata e condannato agli arresti domiciliari, mentre si dirigeva velocemente verso la via Cadello. L’uomo, una volta riconosciuto, è stato bloccato e poi condotto negli uffici della Questura dove, al termine degli accertamenti, è stato nuovamente dichiarato arresto per evasione in quanto ha violato la misura cautelare degli “arresti domiciliari” in un comune dell’Oristanese a seguito della sentenza emessa nella decorsa mattinata.

In seguito, Fais, su disposizione del P.M. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito “direttissimo” previsto per oggi.

Nel secondo caso, la notte scorsa, un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto presso un B&B situato nel centro cittadino, in quanto sul Sistema Informatico “Allerta Alloggiati” era comparsa una segnalazione di rintraccio per un cittadino di nazionalità romena, Patrascu Alexandru, in quanto a carico del giovane era stato emesso un ordine di carcerazione dal Tribunale Ordinario di Palermo.

Quindi il romeno è stato fermato e poi portato negli uffici della Squadra Volanti, dove gli Agenti hanno accertato che la sentenza prevedeva la carcerazione per l’espiazione della pena residua della reclusione di 3 mesi e 14 giorni, per reati contro il patrimonio.

In seguito, l’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto, su disposizione del P.M. di turno, presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.