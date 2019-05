Un uomo con precedenti per spaccio di droghe arrestato dagli agenti della Squadra Mobile Gruppo Falchi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 16 Magg 2019 – Gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Roberto Caglieri, di 39 anni, del capoluogo.

Gli investigatori della Mobile, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel contesto cittadino e nell’hinterland, a seguito di un’indagine i cui riscontri hanno indicato un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte del cagliaritano, già noto per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, presso in suo domicilio nel quartiere di Pirri.

L’attività di indagine è stata portata a termine nella serata di ieri quando per l’ennesima volta erano stati notati alcuni tossicodipendenti entrare per poi uscire dall’abitazione di via del Lentisco. E, quindi, avuta la conferma che il viavai dei giovani fosse diretto nell’appartamento del Caglieri, gli investigatori del “Gruppo Falchi” sono intervenuti approfittando della porta lasciata aperta per accogliere un altro acquirente che si accingeva ad entrare.

Ma lo spacciatore, vista la presenza della Polizia si è diretto velocemente verso la camera da letto dove ha inutilmente cercato di sollevare l’avvolgibile per lanciare una busta di cellophane.

È stata quindi avviata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare due bilancini elettronici di precisione; 3 coltelli a serramanico, uno lungo cm. 22,5, l’altro cm.19,5 e l’ultimo più piccolo da 10 cm, 5 buste di cellophane contenenti della Marijuana, dal peso lordo di 530 gr. circa; un involucro contenente sostanza stupefacente pulverulenta di colore bianco, del tipo Cocaina dal peso netto complessivo di 3,95 gr.; 2 involucri contenenti 6 pezzi di varie dimensioni di Hashish dal peso netto complessivo di 190 gr. circa; un contenitore con della sostanza da taglio (mannitolo) dal peso di 35 gr circa e, infine, 150€ in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A questo punto Roberto Caglieri è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso gli Uffici della Squadra Mobile da dove, finiti gli atti di legge, su disposizione del PM di turno è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per rito direttissimo previsto per oggi.