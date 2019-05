Dl Sicurezza bis, Salvini ieri a Porta a Porta lancia minaccia ai grillini: conto che nessuno si metta di traverso

Roma, 16 Magg 2019 – Matteo Salvini invita il M5s a non ostacolare il decreto sicurezza bis. “Domani c’è il pre-Consiglio – ha detto il vice premier e ministro dell’Interno intervenendo questa sera a Campobasso -, la settimana prossima Consiglio dei ministri.

Ci sono norme per mettere in galera i camorristi, per intercettare gli scafisti, per sequestrare le imbarcazioni che raccolgono in mare gli immigrati non rispettando le indicazioni delle capitanerie e delle organizzazioni internazionali e soprattutto ci sono pene più forti per chi aggredisce le forze dell’ordine. Capisco le polemiche elettorali, ma la lotta ai camorristi e agli scafisti non può più aspettare altre settimane. Conto che nessuno si metta di traverso”.

L’intervento di Salvini dopo la frenata del ministro M5s Toninelli: prima approvare in Parlamento quelli per crescita e sblocca-cantieri, aveva affermato. E poi: “Non vorrei che il dl sicurezza bis fosse stato concepito per coprire il caso Siri. Non vorrei che questi strumenti fossero utilizzati nella campagna elettorale”, ha detto Luigi Di Maio, leader politico M5S, ospite di ‘Porta a Porta’.